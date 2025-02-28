28 февраля 2025, 20:04
Человек пострадал на пожаре под Петрозаводском
Многоквартирный дом вспыхнул сегодня на станции Шуйской
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня в 14:32 на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в многоквартирном жилом доме на станции Шуйской. Об этом сообщает государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в своем Telegram-канале.
Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили сильное задымление на чердаке здания. Спасатели вскрывали кровлю для борьбы с огнем. Возгорание ликвидировали бойцы нескольких пожарных частей.
В результате пожара пострадал один человек. Он был передан бригаде скорой медицинской помощи. Характер травм пострадавшего не указывается. Причины происшествия устанавливаются.