Человек пострадал на пожаре под Петрозаводском

Сегодня в 14:32 на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в многоквартирном жилом доме на станции Шуйской. Об этом сообщает государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в своем Telegram-канале.

Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили сильное задымление на чердаке здания. Спасатели вскрывали кровлю для борьбы с огнем. Возгорание ликвидировали бойцы нескольких пожарных частей.

В результате пожара пострадал один человек. Он был передан бригаде скорой медицинской помощи. Характер травм пострадавшего не указывается. Причины происшествия устанавливаются.