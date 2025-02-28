Серьезный пожар полыхал сегодня в Карелии

Днем 28 февраля на севере Карелии произошел серьезный пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Кемскому району.

Сигнал об огненном происшествии в поселке 14-й километр дороги Кемь-Калевала поступил на пульт дежурного в 15:08. На место выехали специалисты пожарной части №22. Всего работали шестеро спасателей на двух единицах техники.

Выяснилось, что горит хозяйственная постройка. Тушение пожара осуществлялось от мотопомпы, установленной на реке Кемь, поскольку пожарные машины не могли подъехать к полыхающей хозпостройке из-за сложного ландшафта.

Совместными усилиями пожар был потушен. Строение, однако, было уничтожено огнем. Причины случившегося устанавливаются.