Женщина живет в аварийном доме и боится, что он рухнет

В Суоярви на улице Кайманова разрушается старый дом, 1954 года постройки. Жительница дома опасается за свою жизнь. В ситуации потребовал разобраться глава СК России Александр Бастрыкин.

Пенсионерка позвонила в СК и рассказала о жилищной проблеме в карельском городе. В 2013 году суд обязал провести капитальный ремонт в муниципальном многоквартирном доме. Работы провели, но выполнили их некачественно. Из-за нарушения целостности несущих конструкций в 2021 году дом был признан аварийным.

Между тем в страшном доме по договору социального найма проживает пенсионерка. Она боится, что в какой-то момент дом просто рухнет. С ее слов меры к переселению жильцов долгое время не принимаются, а многочисленные обращения результатов не принесли.

Руководителю Следкома Карелии Евгению Швецу поручили провести проверку по этому обращению. О результатах нужно будет доложить в центральный аппарат ведомства.