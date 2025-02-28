Женщину избили до полусмерти в собственной квартире в Карелии

В Костомукше вынесен приговор 50-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью знакомой, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в один из дней горожанин отдыхал в квартире подруги. В какой-то момент хозяйка помещения спрятала алкоголь и банковские карты, чтобы не продолжать застолье. Это взбесило гостя. Он набросился на женщину и избил ее до полусмерти.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.