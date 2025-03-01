Легковой автомобиль загорелся у помойки в Петрозаводске

Легковой автомобиль горел в Петрозаводске.

На улице Кутузова в Петрозаводске горел автомобиль. О происшествии рассказали в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам из соцсети, водитель легкового автомобиля припарковался рядом с помойкой, погасил фары и вышел. В это время из-под капота пошел дым. Водитель подошел, увидел что что-то не так, открыл багажник и что-то искал.

Подошли другие люди, машина уже вовсю коптила, а потом появилось открытое пламя. Потушить пытались подручными средствами. На помощь приехали пожарные, им удалось справиться с возгоранием.