01 марта 2025, 10:14
Происшествия

Легковой автомобиль загорелся у помойки в Петрозаводске

Горожане не смогли потушить пожар в машине и вызвали профессионалов
фото: стопкадр видео

Легковой автомобиль горел в Петрозаводске.

На улице Кутузова в Петрозаводске горел автомобиль. О происшествии рассказали в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам из соцсети, водитель легкового автомобиля припарковался рядом с помойкой, погасил фары и вышел. В это время из-под капота пошел дым. Водитель подошел, увидел что что-то не так, открыл багажник и что-то искал.

Подошли другие люди, машина уже вовсю коптила, а потом появилось открытое пламя. Потушить пытались подручными средствами. На помощь приехали пожарные, им удалось справиться с возгоранием.

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