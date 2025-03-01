01 марта 2025, 10:14
Легковой автомобиль загорелся у помойки в Петрозаводске
Горожане не смогли потушить пожар в машине и вызвали профессионалов
фото: стопкадр видео
Легковой автомобиль горел в Петрозаводске.
На улице Кутузова в Петрозаводске горел автомобиль. О происшествии рассказали в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по кадрам из соцсети, водитель легкового автомобиля припарковался рядом с помойкой, погасил фары и вышел. В это время из-под капота пошел дым. Водитель подошел, увидел что что-то не так, открыл багажник и что-то искал.
Подошли другие люди, машина уже вовсю коптила, а потом появилось открытое пламя. Потушить пытались подручными средствами. На помощь приехали пожарные, им удалось справиться с возгоранием.