В одном из районов Карелии состоялась удачная охота на волков

Несколько месяцев стая волков держала в страхе жителей села Ведлозеро. Шесть крупных хищников обосновались совсем рядом с населенным пунктом, считай в двух шагах от домов.

Люди боялись выходить на улицу в темное время суток: встреча с хищниками ничего хорошего не принесет. Серые разбойники периодически наведывались в село, чтобы выловить очередную домашнюю собаку.

Окрестности улицы Первомайской для ночных вылазок у волчьей стаи стали излюбленным местом. Как раз недалеко от этого района и была устроена облава на серых разбойников.

«Охота на волков — процесс трудоемкий, поэтому, чем больше привлечено к ней людей, тем лучше. В результате действий охотниками добыты две волчицы. Это хорошо, так как самки не смогут больше принести потомство. Четырем волкам удалось уйти. Вообще, по моим личным наблюдениям, волков стало больше»,

— рассказал о результатах коллективных действий охотник Виктор Ефремов.

Охотник уверен, что эта самая стая не оставила никаких шансов вернуться домой стаду овец из Кинермы. Напомним, что хозяин пропавших животных потерял всякую надежду найти сбежавших в бурю коз и овец. Из двадцати животных в Кинерму вернулся только один козел.

На охоту, которая состоялась рядом с Ведлозером, съехались мужчины из Петрозаводска, села Крошнозеро и поселка Пряжа. Участники коллективной охоты заверили, что работа по урегулированию численности волков будет продолжена. //Фото: Вячеслав Елисеев