Выбор редакции: наши на ТВ, «часы тишины» в Карелии и аварийный мост

Судья городского суда вынес решение по делу о строительстве камнеобрабатывающего предприятия в Петрозаводске рядом с Соломенским шоссе, парком Вилда и кладбищем Пески.

В отделении Социального фонда России по Карелии обозначили даты выплаты пособий и пенсий в марте.

Петрозаводчанин Роман Соккоев стал участником нового спортивно-развлекательного шоу «Богатырские игры» (18+) на СТС и поборется за титул богатыря. Приятный бонус к титулу – 10 млн, которые смогут поделить между собой двое финалистов.

За шум днем предлагают наказывать в Карелии. Прокурор республики Дмитрий Харченков предлагает запретить шумные работы в будни с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00, в выходные и праздники — с 8:00 до 22:00.

Прокурор пытается лишить полномочий двух депутатов Петросовета – Андрея Ушакова и Дмитрия Романова – оба являются руководителями муниципальных предприятий, а их работодатель – мэр города. В ноябре 2024 года они не сообщили о конфликте интересов при голосовании по вопросу изменения порядка назначения денежного содержания главы городского округа.

Вице-премьер правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов покидает пост.

Пять автомобилей сгорели за сутки в Петрозаводске.

В Олонце запретили движение автомобилей массой более 20 тонн по мосту через реку Мегрега. Данная переправа, расположенная на трассе Олонец – Питкяранта – Леппясилта, находится в аварийном состоянии.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи.