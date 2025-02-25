25 февраля 2025, 17:09
Общество

Защитники петрозаводского парка Вилда проиграли в суде

Судья Петрозаводского городского суда оставил коллективный иск горожан без удовлетворения

Сегодня судья городского суда Павел Малыгин вынес решение по делу о строительстве камнеобрабатывающего предприятия в Петрозаводске рядом с Соломенским шоссе, парком Вилда и кладбищем Пески. 

Напомним, этот участок был выделен без торгов под "крупный инвестиционный проект". Горожане посчитали, что эта близость с шумным и пыльным производством нарушает их право на благоприятную окружающую среду, и подали коллективный иск. 

Суд решил, что выделение участка под промышленное предприятие было законным. Подробности расскажем завтра. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
Пески
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