Защитники петрозаводского парка Вилда проиграли в суде

Сегодня судья городского суда Павел Малыгин вынес решение по делу о строительстве камнеобрабатывающего предприятия в Петрозаводске рядом с Соломенским шоссе, парком Вилда и кладбищем Пески.

Напомним, этот участок был выделен без торгов под "крупный инвестиционный проект". Горожане посчитали, что эта близость с шумным и пыльным производством нарушает их право на благоприятную окружающую среду, и подали коллективный иск.

Суд решил, что выделение участка под промышленное предприятие было законным. Подробности расскажем завтра. // Фото «Петрозаводск говорит»