25 февраля 2025, 17:09
Защитники петрозаводского парка Вилда проиграли в суде
Судья Петрозаводского городского суда оставил коллективный иск горожан без удовлетворения
Сегодня судья городского суда Павел Малыгин вынес решение по делу о строительстве камнеобрабатывающего предприятия в Петрозаводске рядом с Соломенским шоссе, парком Вилда и кладбищем Пески.
Напомним, этот участок был выделен без торгов под "крупный инвестиционный проект". Горожане посчитали, что эта близость с шумным и пыльным производством нарушает их право на благоприятную окружающую среду, и подали коллективный иск.
Суд решил, что выделение участка под промышленное предприятие было законным. Подробности расскажем завтра. // Фото «Петрозаводск говорит»