11 ноября 2023, 15:57
Волк загрыз собаку в карельской деревне
Жителей деревни Суйсарь предупредили о появлении хищника
О нападении серого хищника рассказали в сообществе «Суйсарь – райский уголок!». Волка заметили на улицах старинной заозерской деревни. Хищник брел мимо магазина по направлению к арт-объекту сова. Собака, принадлежащая одному из местных жителей, выскочила на улицу. После встречи с хищником домашний питомец не выжил.
«Берегите себя, не ходите по одному, зверь не дремлет!»
- предупредил хозяин погибшей собаки.
В комментариях написали, что уже сообщили о появлении волка в Суйсари охотинспектору. Одна из участниц паблика сообщила, что волк бродил по ее участку в начале октября. // фото скриншот видео из VK-сообщества