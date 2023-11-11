Волк загрыз собаку в карельской деревне

О нападении серого хищника рассказали в сообществе «Суйсарь – райский уголок!». Волка заметили на улицах старинной заозерской деревни. Хищник брел мимо магазина по направлению к арт-объекту сова. Собака, принадлежащая одному из местных жителей, выскочила на улицу. После встречи с хищником домашний питомец не выжил.

«Берегите себя, не ходите по одному, зверь не дремлет!»

- предупредил хозяин погибшей собаки.

В комментариях написали, что уже сообщили о появлении волка в Суйсари охотинспектору. Одна из участниц паблика сообщила, что волк бродил по ее участку в начале октября. // фото скриншот видео из VK-сообщества