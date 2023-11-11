Бойцовский пес набросился на детей на улице в российском городе

В Калуге крупная собака накинулась на детей, пишет газета «Известия». В интернете появилось видео, как пес хватает девочку за одежду. Сбивает с ног и начинает кусать за ноги и руку. Агрессивную собаку отпугнул подбежавший мужчина. В момент нападения на собаке не было намордника и поводка.

Врачи оказали помощь детям и отпустили домой, инцидентом заинтересовалась прокуратура. По результатам проверки виновного привлекут к ответственности.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, как в Беломорском районе суд обязал чиновников выплатить компенсацию после нападения бесхозной собаки на девочку. // фото скриншот видео из VK-группы РЕН Тв