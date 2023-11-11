Прокуратура подключилась к проверке после гибели машиниста экскаватора

Прокуратура подключилась к проверке после гибели 47-летнего машиниста экскаватора в Прионежском районе.

Надзорный орган даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда в организации по добыче щебня. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

В ведомстве сообщили, что трагедия произошла около 17:50 в карьере Большая Уя в районе поселка Пухта. По предварительным данным, экскаватор двигался по защитной насыпи отвала, она обрушилась, а транспортное средство опрокинулось в канаву. Кабина оказалась в воде, рабочий погиб. Обстоятельства трагедии также устанавливают следователи. // фото пресс-службы СУ СК по РК