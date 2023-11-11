Пожары вспыхнули в жилых домах в карельском поселке

Карельские огнеборцы справились с огнем в суоярвском поселке Поросозеро. Вечером 8 ноября в доме на Больничной вспыхнул электроприбор на зарядке. В результате оплавилась розетка, а огонь перекинулся на стену и предметы поблизости.

Днем 10 ноября на Гористой вспыхнул матрас. Как сообщается в паблике «ОПС по охране п. Поросозеро ПЧ-44», хозяин в состоянии опьянения курил в кровати, в результате чего произошло возгорание. // фото freepik.com/ ilovehz