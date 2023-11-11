Водитель легковушки собрал «паровозик» на Невского

Поздним вечером 10 ноября в Петрозаводске произошла групповая дорожная авария. Инцидент в районе пересечения проспекта Невского и улицы Мерецкова попал в объектив городской камеры наблюдения. Ролик появился в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Два автомобиля стояли на перекрестке с включенным левым поворотником, когда внезапно в них сзади влетел третий автомобиль.

От удара одна из легковушек выкатилась почти на середину перекрестка. Транспортные средства получили механические повреждения. // фото скриншот