11 ноября 2023, 08:52
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Карелии
Трагедия произошла 10 ноября в Прионежском районе: экскаватор с машинистом упал в канаву с водой
Следователи установят обстоятельства гибели рабочего в Прионежском районе.
Трагедия произошла в минувшую пятницу на территории карьера в поселке Пухта. Предварительно известно, что машинист экскаватора при проведении дорожных работ допустил съезд в кювет. Экскаватор упал в придорожную канаву с водой. Мужчина не выбрался. Погибшему было 47.
Следователи проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение. // фото пресс-службы СУ СК по РК