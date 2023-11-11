Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Карелии

Следователи установят обстоятельства гибели рабочего в Прионежском районе.

Трагедия произошла в минувшую пятницу на территории карьера в поселке Пухта. Предварительно известно, что машинист экскаватора при проведении дорожных работ допустил съезд в кювет. Экскаватор упал в придорожную канаву с водой. Мужчина не выбрался. Погибшему было 47.

Следователи проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение. // фото пресс-службы СУ СК по РК