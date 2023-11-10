10 ноября 2023, 22:37
Мужчина погиб на карьере под Петрозаводском
Труп с признаками утопления найден в Прионежском районе
Под Петрозаводском в пятницу произошла трагедия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
В Прионежском районе на карьере Большая Уя рухнул экскаватор. 47-летний мужчина умер до прибытия бригады скорой помощи.
Был обнаружен труп погибшего с признаками утопления. Причины трагедии предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev