Мужчина погиб на карьере под Петрозаводском

Под Петрозаводском в пятницу произошла трагедия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В Прионежском районе на карьере Большая Уя рухнул экскаватор. 47-летний мужчина умер до прибытия бригады скорой помощи.

Был обнаружен труп погибшего с признаками утопления. Причины трагедии предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev