10 ноября 2023, 21:33
Происшествия

Серьезная авария случилась в Петрозаводске

На улице Правды столкнулись два автомобиля

Вечером в пятницу на улице Правды в Петрозаводске произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Сообщество публикует ролик, снятый очевидцем аварии. На кадрах видно, как по проезжей части раскиданы два внедорожника. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Информации о пострадавших в этой аварии на данный момент нет.

Напомним, в этом же месте вечером 31 октября столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Тогда один человек погиб и 15 пострадали. // Фото и видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz

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