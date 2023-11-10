Серьезная авария случилась в Петрозаводске

Вечером в пятницу на улице Правды в Петрозаводске произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Сообщество публикует ролик, снятый очевидцем аварии. На кадрах видно, как по проезжей части раскиданы два внедорожника. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Информации о пострадавших в этой аварии на данный момент нет.

Напомним, в этом же месте вечером 31 октября столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Тогда один человек погиб и 15 пострадали. // Фото и видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz