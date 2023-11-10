Автомобиль улетел в кювет в карельском городе

Сегодня днем в Питкяранте произошло ДТП, в ликвидации последствий принимали участие спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в районе полудня на улице Титова. Автомобиль вылетел с дороги в кювет. На место выехали пятеро спасателей.

Информации о пострадавших в результате аварии на данный момент нет. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe