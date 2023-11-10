10 ноября 2023, 19:09
Автомобиль улетел в кювет в карельском городе
Спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП в Питкяранте
Сегодня днем в Питкяранте произошло ДТП, в ликвидации последствий принимали участие спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился в районе полудня на улице Титова. Автомобиль вылетел с дороги в кювет. На место выехали пятеро спасателей.
Информации о пострадавших в результате аварии на данный момент нет. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe