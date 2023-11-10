Мужчину будут судить за вырубку десятков деревьев в Карелии

Под суд пойдет 28-летний житель Костомукши. Мужчина обвиняется в незаконной вырубке деревьев, сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, в июле этого года молодой мужчина срубил 36 сосен и елей в Муезерском районе. Деревья он намеревался продать, но не успел этого сделать, поскольку был задержан полицией во время рейда. Ущерб от действий злоумышленника составил 52 тысячи рублей.

Мужчина признал свою вину и возместил ущерб. Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Jordan Madrid