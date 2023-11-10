Подросток попался при попытке сбыть наркотики в Петрозаводске

16-летнего петрозаводчанина подозревают в незаконном хранении и покушении на сбыт наркотиков, сообщили в региональном Следкоме.

Юноша в интернете договорился с неизвестными о сбыте партии запрещенного зелья, за это ему обещали вознаграждение. В руках у подозреваемого оказалось наркотическое вещество массой не менее 3,91 грамма, он расфасовал дозы по пакетикам и спрятал в тайниках.

Оперативники изъяли запрещенное вещество из тайников, а юношу задержали. Его обыскали и установили, что он хранил у себя наркотики для личного пользования. Следственные действия продолжаются. Как наркотики оказались в городе, предстоит узнать следователям.

За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы. // фото пресс-службы СУ СК по РК