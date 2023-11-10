Скорая и спасатели работали на месте ДТП в Петрозаводске

Вечером 9 ноября в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улиц Лыжной и Балтийской. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Все случилось в 19:25. На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, ехавшую прямо. Произошло столкновение.

На месте аварии работали сотрудники скорой помощи и МЧС. Информации о пострадавших на данный момент нет. // Фото: скриншот видео Sampo.ru