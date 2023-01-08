Военные кафедры могут вернуться в медицинские институты

В октябре прошлого года с предложением возродить военные кафедры депутаты карельского парламента обратились к министру обороны России Сергею Шойгу. Об этом на своей странице в социальной сети напомнил председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

«Нынешние реалии показали, что ликвидация таких специализированных подразделений, которые в эпоху советской школы успешно готовили будущих врачей оказывать помощь в условиях военного времени, было большой ошибкой. С ее последствиями мы столкнулись сегодня, когда медперсоналу чрезвычайно важно уметь работать не только в стерильной операционной, но и в полевых условиях».



Пока вопрос о военных кафедрах рассматривается на федеральном уровне, у карельских депутатов родилась еще одна инициатива – создать для врачей специальные курсы по обучению навыкам оказания медпомощи пострадавшим в ходе боевых действий. И этот проект в Карелии был успешно реализован. Несколько десятков карельских врачей прошли переподготовку, получили специальные знания и навыки.



Элиссан Шандалович поблагодарил сенатора Владимира Круглого, а также депутатов Госдумы Дмитрия Хубезова и Бадме Башанкаева, которые направили в Минобороны письмо с просьбой рассмотреть возможность возвращения военных кафедр в медицинские вузы.