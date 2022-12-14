Военком РК призывает не разглашать данные о военнослужащих в сети

В социальных сетях Карелии появляются единичные посты, чаты и паблики, осуществляющие сбор информации о военнослужащих и добровольцах, участвующим в спецоперации. Так в одном из пабликов выявлено сообщение с призывом «передавать в адрес канала данные на попавших в плен и погибших (без обнаружения тела) военнослужащих для передачи их при встрече представителям Министерства обороны и Следственного комитета». Военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев призывает граждан быть бдительными.



Уважаемые жители Карелии, в целях безопасности военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также их семей, рекомендуем не передавать никакой информации каким-либо третьим лицам. Деятельность созданных в социальных сетях групп могут курироваться центрами сил информационно-психологических и специальных операций, а также запрещенными на территории Российской Федерации организациями и лицами, ведущими антироссийскую деятельность,

– сказал Андрей Артемьев.



Будьте предельно осторожны и внимательны! Сбор данных и иных сведений о военнослужащих, участвующих в спецоперации, запрещены в открытых социальных источниках.



//Фото: gov.karelia.ru