Леонид Лиминчук: Налоговый учет станет проще и эффективнее

Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания заслушал и обсудил информацию налоговой службы о введении с будущего года института Единого налогового счета (ЕНС).

С января вступает в силу федеральный закон, который предусматривает введение ЕНС. Об этом подробно рассказала представитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Людмила Зарецкая.

По ее словам, причина введения ЕНС лежит на поверхности: как говорится, жизнь заставила. Это огромные издержки, которые несут и налогоплательщики, и налоговые органы при выяснении платежей. Большое количество межбюджетных транзакций. Излишние ограничительные меры.

Дело в том, что, уплачивая налоги, налогоплательщики сегодня применяют большое количество кодов бюджетной классификации, кодов муниципальных образований, заполняют много форм. Разные налоги, разные бюджеты, разные сроки уплаты. Это порождает множество ошибок в уплате налогов. Только за прошлый год налоговые органы Карелии приняли около 335 тысяч (!) решений об уточнении платежей, чтоб исправить ошибки при заполнении документов.

Единый налоговый счет – это, прежде всего, упрощение уплаты налогов налогоплательщиками. С введением ЕНС налогоплательщик может единым платежом уплатить все то, что раньше он платил множеством платежей в разные сроки и по разным реквизитам. При этом необходимо указать всего два реквизита: свой ИНН и сумму платежа.

Ошибаться налогоплательщикам будет просто негде,

- считает Зарецкая.

Просто необходимо вносить деньги на свой единый налоговый счет. Распределяться этот платеж будет автоматически. С него будет погашаться недоимка, производиться текущие платежи во все уровни бюджета, отсюда же будут платиться штрафы и пени. Если на едином налоговом счете образовался остаток, который не был зачтен налоговым органом, то его можно будет вернуть.

ЕНС – это как бы кошелек налогоплательщика, из которого государство будет перекладывать средства в свой кошелек – казну.

Унифицируются с нового года и сроки уплаты налогов и предоставления налоговой отчетности. Для уплаты установлен единый срок – 28 число, а для представления налоговой отчетности установлен срок – 25 число месяца, следующего за отчетным периодом. А если отчетность предоставляется раз в квартал, то срок – 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Установление единого срока уплаты не повлияет на своевременность зачисления налогов в бюджет.

Существенно упрощается работа организаций по выплате НДФЛ. Уплата этого налога с нового года тоже будет для них проще – устанавливается единый день уплаты, 28 число месяца выплаты доходов.

Комментируя нововведение, председатель комитета Леонид Лиминчук сказал:

– Радикально меняется форма платежей, и это затрагивает все организации, занимающиеся хозяйственной деятельностью. Предприятия перестанут путаться во всех этих кодах и строках. Единый день, простая форма. Это наглядный шаг в цифровой трансформации. Налоговый учет станет проще и эффективнее, повысится его прозрачность. И даже у начинающих бизнесменов будет меньше возможности ошибиться, нарваться на штрафы.