Максим Антипов рассказал о водоснабжении и расселении жилья
Центр управления регионом Республики Карелия продолжает серию прямых эфиров с участием глав районов, городских округов и других представителей власти. В этот раз в прямом эфире на вопросы жителей республики ответил глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов.
Главарайонной администрации рассказал, что одним из главных вопросов в Медвежьегорском районе остается строительство канализационно-очистных сооружений.
Перед тем, как установить канализационно-очистные сооружения, нужно обеспечить противопожарный разрыв. Для этого нужен большой участок земли. Мы совместно с Министерством природных ресурсов и Минстроем республики Карелия утвердили карту работ и подготовили документацию,
― рассказал Максим Антипов.
После перевода земли лесного фонда в землю населенных пунктов Минстрой подготовит техническое задание, и пройдет аукцион на разработку проектно-сметной документации.
Сейчас действуют старые канализационно-очистные сооружения. На устранение последствий прошлогодней аварии правительство Карелии выделило 2,5 млн рублей. В этом году на КОСвыделено еще 9 млн рублей.
Мы восстановили полностью эти сооружения. Сейчас проблемы нет, но тем не менее параллельномы должны стремиться к тем сооружениям, которые полностью эту проблему решат,
― рассказал глава Медвежьегорского района.
В рамках программы расселения аварийного жилья в 2019-2023 годахв Медвежьегорском районе расселено 167 площадей из 187. В 2023 году этот процесс будет завершен.
Также в Медвежьегорском районе реализуется федеральный проект по модернизации системы школьного образования. Сюда входит капремонт школы в Пиндушах, на который в следующем году предусмотрено 76 млн рублей. Готовятся документы на ремонт Толвуйской школы и школы №1 в Медвежьегорске. Также правительством Карелии предусмотрено 9 млн рублей на ремонт Дома детского творчества в следующем году.
Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов в прямом эфире ответил на десяток вопросов жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.
//Фото: скриншот с прямого эфира