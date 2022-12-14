Максим Антипов рассказал о водоснабжении и расселении жилья

Центр управления регионом Республики Карелия продолжает серию прямых эфиров с участием глав районов, городских округов и других представителей власти. В этот раз в прямом эфире на вопросы жителей республики ответил глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов.



Главарайонной администрации рассказал, что одним из главных вопросов в Медвежьегорском районе остается строительство канализационно-очистных сооружений.



Перед тем, как установить канализационно-очистные сооружения, нужно обеспечить противопожарный разрыв. Для этого нужен большой участок земли. Мы совместно с Министерством природных ресурсов и Минстроем республики Карелия утвердили карту работ и подготовили документацию,

― рассказал Максим Антипов.



После перевода земли лесного фонда в землю населенных пунктов Минстрой подготовит техническое задание, и пройдет аукцион на разработку проектно-сметной документации.



Сейчас действуют старые канализационно-очистные сооружения. На устранение последствий прошлогодней аварии правительство Карелии выделило 2,5 млн рублей. В этом году на КОСвыделено еще 9 млн рублей.



Мы восстановили полностью эти сооружения. Сейчас проблемы нет, но тем не менее параллельномы должны стремиться к тем сооружениям, которые полностью эту проблему решат,

― рассказал глава Медвежьегорского района.



В рамках программы расселения аварийного жилья в 2019-2023 годахв Медвежьегорском районе расселено 167 площадей из 187. В 2023 году этот процесс будет завершен.



Также в Медвежьегорском районе реализуется федеральный проект по модернизации системы школьного образования. Сюда входит капремонт школы в Пиндушах, на который в следующем году предусмотрено 76 млн рублей. Готовятся документы на ремонт Толвуйской школы и школы №1 в Медвежьегорске. Также правительством Карелии предусмотрено 9 млн рублей на ремонт Дома детского творчества в следующем году.



Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов в прямом эфире ответил на десяток вопросов жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.



//Фото: скриншот с прямого эфира