Парламентарии обсудили работу по обращению с животными без владельцев

В минувший вторник заседание Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания Карелии было во многом посвящено животным без владельцев и обращению с ними. То есть, говоря попросту, бездомным, бродячим кошкам и собакам, которые составляют главную проблему и для людей, и для властей.

Государственные полномочия в этой сфере осуществляет Министерство сельского и рыбного хозяйства и его подведомственные организации, часть полномочий передается муниципалитетам. О текущей ситуации рассказала представитель Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Николаевна Ларина.

В рамках действующего законодательства уже не первый год в республике идет работа по отлову бесхозных животных. Отловом дело не заканчивается. Отловленные животные поступают в приюты, где обследуются, прививаются, чипируются, стерилизуются, затем частично пристраиваются в руки новых хозяев, частично возвращаются в ту среду, где были отловлены, частично продолжают жить в приютах. Серьезно больные или с несовместимыми с жизнью травмами животные, к сожалению, умерщвляются.

Понятно, что на все это нужны деньги, и немаленькие. И вроде бы мы все привыкли слышать, что денег в бюджетах на эту работу не хватает. Однако, судя по информации Минсельхоза, дела обстоят ровно наоборот. Например, в этом году на эти цели муниципалитетам выделено в общей сложности 27,5 миллионов рублей в виде субвенций. Из этих денег на 1 декабря освоено лишь 19 миллионов, или 70 процентов. По итогам года ожидается освоение 90 процентов. Оставшиеся суммы по итогам года будут возвращены в бюджет.

Лидеры по освоению средств – Петрозаводск, Костомукша, Беломорск, Лахденпохья, Медгора, Прионежье. Здесь работа организована, и проблема решается. Но есть муниципалитеты, где освоено, например, всего 13 процентов денег. А Муезерский район был назван как не израсходовавший на эту работу ни копейки. Частично деньги «аутсайдеров» передаются «лидерам». Например, в этом году деньги, которые не смогли освоить в Лоухском районе, были переданы тем, кто запросил дополнительные средства, - Беломорску и Костомукше.

Между тем, на будущий год снова будут выделены существенные средства на работу с бесхозными животными. Пересмотрена методика, по которой рассчитывается потребность финансирования на процедуры и содержание животных. На отлов, стерилизацию, вакцинацию, чипирование и возможную эвтаназию отпускается (в зависимости от условий конкретного района) выделяется от 15 до 18 тысяч рублей. А на кормление, содержание и уход за животным в приюте в течение 180 дней государственный бюджет выделяет еще 51570 рублей. Если судьба животного за этот период не решилась, то его приют или муниципалитет продолжит содержать за собственный счет.

Депутатов, естественно, интересовало: как так получается, что при таких госрасходах они по-прежнему получают большое количество жалоб и обращений граждан на гуляющие по поселениям стаи бездомных собак? Тут мнения разделились. Минсельхоз пеняет на муниципальные власти, которые не могут должным образом организовать работу. Муниципалитеты жалуются, что в районах не найти подрядчиков на отлов, или же эти подрядчики оказываются недобросовестными. Зоозащитники винят безалаберных хозяев домашних животных, которые не стерилизуют их, выпускают на самовыгул, теряют, а то и просто выбрасывают на улицу. А административной ответственности за такое поведение людей на федеральном уровне нет, как нет и системы обязательного учета домашних животных.

– Так или иначе, эта работа в Карелии будет продолжена, и мы будем внимательно следить за ее ходом, – резюмировала обсуждение председатель комитета Марина Гуменникова. – Мы надеемся, прежде всего на повышение безопасности граждан, с точки зрения нападения бездомных собак. И мы, как минимум, не должны больше слышать от муниципалитетов жалоб на нехватку денег. Сегодня прозвучал ряд вопросов, пренебречь которыми мы не можем. В их числе – прогнозирование объемов отлова на той или иной территории, необходимость профессионального мониторинга численности бездомных животных, решения проблемы ответственности хозяев, улучшения координации действий государственных и муниципальных структур. Думаю, мы еще не раз должны будем вернуться к этой теме.