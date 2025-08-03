До 29 градусов ожидается в понедельник в Карелии

Завтра, 4 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +15,+17°С, днем +26,+28°С. Атмосферное давление будет падать.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9,+14°С, местами до +17°С, днем +24,+29°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +27, ясно.

В Сегеже до +27, ясно.

В Сортавале до +26, ясно. © «Петрозаводск говорит»