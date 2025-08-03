Ливни обрушатся сегодня на Карелию

Сегодня, 3 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +25,+27°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, ливни, грозы, по южным районам местами град. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, при грозе порывистый сильный. Температура воздуха +23,+28°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +25, малооблачно, небольшой дождь.

В Сегеже до +24, малооблачно, небольшой дождь.

В Сортавале до +25, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»