03 августа 2025, 15:27
Происшествия

Лодочный гараж сгорел в Карелии

Пожарных подняли по тревоге в Кондопожском районе
Огонь пожара
Фото: unsplash / Raquel Raclette

Вечером 2 августа в Кондопожском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным источника, сигнал о возгорании поступил по пульт дежурного в 19:22. Горел лодочный гараж. Совместными усилиями с огнем удалось справиться.

На пожар в поселке Сопоха были направлены шесть человек и две единицы техники. Строение было значительно повреждено. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Кондопожский район
сопоха
пожар
МЧС
новости Карелии