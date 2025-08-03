В Петрозаводске негде гулять с коляской

Текст, фото: Елена Малишевская

В Петрозаводске любят говорить о создании безбарьерной среды. Дескать, мы заботимся об инвалидах и много чего для них делаем. Но сколько бы ни говорили об этом, безбарьерной среды у нас как не было, так и нет. Безобразные тротуары (а в некоторых микрорайонах их нет совсем), высокие поребрики - где надо и не надо, разрушенная плитка в парках, мелкая и неровная брусчатка. Все это делает жизнь человека с коляской (и в коляске) невыносимой.

Речь в этой статье пойдет не об инвалидах - это отдельная и тоже очень важная тема, а о мамах и бабушках, которые выгуливают младенцев в колясках. В моей семье появилась маленькая девочка, и за последний месяц я лично исходила много километров в разных частях города, поделюсь впечатлениями. Почему в разных? Потому что родители моей внучки - молодые активные люди, и я еду гулять с коляской туда, где они в данный момент находятся. Неважно - рядом с домом, массажным салоном, парикмахерской или стадионом.

Начнем с улицы Мелентьевой, Октябрьского проспекта и набережной Варкауса. Если спускаться вниз с Первомайского проспекта, можно накачать бицепсы на руках: коляску приподнял, коляску опустил, и так бесконечно. Ненужные, на мой взгляд, поребрики встречаются каждые пятьдесят метров - там, где тротуары пересекаются с боковыми выездами из дворов. Наверное, у строителей дорог есть свои нормативы, но сделайте вы стыки между дорогами более плавными! Я уж не говорю о том, что во многих местах тротуары давно не видели ремонта. Если ваш ребенок супер спокойный и не просыпается от трясучки - вам повезло.

Любимое место прогулок для местных жителей - Сквер машиностроителей. Да, есть игровая площадка, есть дорожки, но плитку на них, видимо, не меняли с года основания сквера - 2012. Опять же, при въезде в зону отдыха - высокий поребрик. Продолжаем развивать мускулатуру.

Погуляли мы и на набережной Онежского озера, и в Губернаторском саду. Что сказать? На набережной брусчатка, коляску трясет, а летом, оказывается, очень громко: на каждом шагу то уличные музыканты, то проводят какую-то акцию, то кого-то награждают. Я не против, а вот месячной малютке не очень понравилось. В Губернаторском саду основные дорожки тоже украшены брусчаткой, мы гуляли по грунтовым, слава богу, они укатанные, почти ровные.

Знакомые мамы и бабушки, сталкивающиеся с подобными проблемами, говорят, что в некоторых микрорайонах еще хуже. Гулять негде совсем. В Пятом поселке, например, тротуаров почти нет. На Перевалке есть, но не везде.

«Мы на Перевалке тоже мучаемся. Ямы, колдобины на асфальте, трещины. Поребрики эти проклятые. Переваливаемся»,

- поделилась Виктория.

Единственное место, которое я могу назвать годным для гуляния с коляской - парк Ямка. Очень приличные дорожки, ровные, без лишних препятствий. Густые клены в жару создают приятную тень. Река Лососинка негромко шумит, ветерок от нее освежает. Красота. Если бицепсы еще недостаточно накачаны, можно поставить коляску и позаниматься на тренажерах.

Наверняка, в Петрозаводске есть места, где подобных проблем нет. Строятся новые микрорайоны, сдается в эксплуатацию элитное жилье. Уж там-то, надеюсь, строители продумали такие нюансы, как ровные тротуары и отсутствие барьеров для гуляющих. Но мы туда еще не дошли. Если нашим читателям есть что рассказать, пишите в сообщения нашей группы в ВК.

И все-таки я не перестаю думать об инвалидах. Мы-то помучаемся с коляской год-два, потом пойдем ножками гулять и перешагивать-перепрыгивать барьеры. А ведь есть немало людей, которые с этим безобразием встречаются всю жизнь... © «Петрозаводск говорит»