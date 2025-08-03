03 августа 2025, 14:22
Майские выходные предложили сделать еще длиннее
В Госдуме задумались о преображении майских выходных
Фото: unsplash / Eric Rothermel
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить майские выходные. Его слова приводит РИА Новости.
"Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые "разбивают" праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул",
- говорится в сообщении агентства.
Парламентарий напомнил о том, что ранее он предлагал также сделать выходным День знаний, 1 сентября. © «Петрозаводск говорит»