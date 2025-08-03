Майские выходные предложили сделать еще длиннее

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить майские выходные. Его слова приводит РИА Новости.

"Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые "разбивают" праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул",