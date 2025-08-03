03 августа 2025, 14:22
Россия

Майские выходные предложили сделать еще длиннее

В Госдуме задумались о преображении майских выходных
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Фото: unsplash / Eric Rothermel

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить майские выходные. Его слова приводит РИА Новости.

"Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3-4 рабочих дня, которые "разбивают" праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул",

- говорится в сообщении агентства.

Парламентарий напомнил о том, что ранее он предлагал также сделать выходным День знаний, 1 сентября. © «Петрозаводск говорит»

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майские выходные
праздник
Сергей Миронов
Госдума
выходные