03 августа 2025, 13:33
Россия

Неизвестные пожарили хлеб на Вечном огне в Петербурге

В Северной столице ищут осквернителей мемориала
Мигалка полиции
Фото: unsplash / Michael Fortsch

В Санкт-Петербурге неизвестные осквернили Вечный огонь на Марсовом поле, пожарив на нем хлеб. Об этом пишет паблик "Санкт-Петербург live".

По данным издания, инцидент случился вечером 2 августа. За осквернением мемориала застали пару, но злодеи успели скрыться. Сейчас их разыскивают.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Санкт-Петербург
марсово поле
вечный огонь
хулиганы
осквернение