Неизвестные пожарили хлеб на Вечном огне в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные осквернили Вечный огонь на Марсовом поле, пожарив на нем хлеб. Об этом пишет паблик "Санкт-Петербург live".

По данным издания, инцидент случился вечером 2 августа. За осквернением мемориала застали пару, но злодеи успели скрыться. Сейчас их разыскивают.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»