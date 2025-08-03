03 августа 2025, 13:33
Неизвестные пожарили хлеб на Вечном огне в Петербурге
В Северной столице ищут осквернителей мемориала
Фото: unsplash / Michael Fortsch
В Санкт-Петербурге неизвестные осквернили Вечный огонь на Марсовом поле, пожарив на нем хлеб. Об этом пишет паблик "Санкт-Петербург live".
По данным издания, инцидент случился вечером 2 августа. За осквернением мемориала застали пару, но злодеи успели скрыться. Сейчас их разыскивают.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»