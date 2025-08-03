Легкоатлет из Карелии взял золото на летней Спартакиаде

Карельские спортсмены успешно выступают на летней Спартакиаде, которая проходит в Краснодаре. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

По данным источника, Арсений Киселев стал победителем в финале бега на 400 метров с барьерами. Он показал результат 51,09 секунды и улучшил рекорд Карелии.

Спортсменка центра спортивной подготовки Олеся Барышева завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину с результатом 6.09 метра. Это личный рекорд спортсменки. © «Петрозаводск говорит»