Физрук из Карелии вошел в число самых спортивных преподавателей России

В России подвели итоги конкурса «Гуру физкультуры» и определили самых спортивных преподавателей.

В конкурсе Движения Первых приняли участие 1730 педагогов физкультуры, среди участников был и учитель из Костомукши.

Финалистами конкурса, настоящими гуру, благодаря которым дети полюбили тренировки, поверили в свои силы и сделали спорт частью своей жизни, стали 544 педагога. В числе победителей и карельский физрук Владимир Марков. Он преподает физкультуру в школе №1 им.Я.В.Ругоева в Костомукше.

Коллектив образовательного учреждения поблагодарил педагога за вклад в развитие физической культуры и пожелал дальнейших успехов. © «Петрозаводск говорит»