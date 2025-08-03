Пожар на даче произошел в Карелии

Поздним вечером 2 августа в Кондопожском районе произошел пожар на дачном участке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о возгорании в СНТ "Онего-2" поступил на пульт дежурного в 23:52. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов.

В результате происшествия оказалась повреждена стена дачи. Серьезных последствий инцидент не имел. © «Петрозаводск говорит»