03 августа 2025, 11:38
Происшествия

Пожар на даче произошел в Карелии

Дачный дом загорелся в Кондопожском районе
Пожар на объекте
Фото: unsplash / Max Kukurudziak

Поздним вечером 2 августа в Кондопожском районе произошел пожар на дачном участке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о возгорании в СНТ "Онего-2" поступил на пульт дежурного в 23:52. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов.

В результате происшествия оказалась повреждена стена дачи. Серьезных последствий инцидент не имел. © «Петрозаводск говорит»

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Кондопожский район
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новости Карелии