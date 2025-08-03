03 августа 2025, 16:42
Мир

Российские пловцы взяли золото чемпионата мира

Россияне победили в комбинированной эстафете в Сингапуре
Фото: freepik

Сборная России завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 400 метров в эстафете.

За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Спортсмены установили рекорд чемпионатов мира в смешанной эстафете.

Серебро в эстафете взяла команда Франции, бронза на счету американцев. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Сингапур
чемпионат мира
Эстафета
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водные виды спорта