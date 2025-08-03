03 августа 2025, 16:42
Российские пловцы взяли золото чемпионата мира
Россияне победили в комбинированной эстафете в Сингапуре
Фото: freepik
Сборная России завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 400 метров в эстафете.
За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Спортсмены установили рекорд чемпионатов мира в смешанной эстафете.
Серебро в эстафете взяла команда Франции, бронза на счету американцев. © «Петрозаводск говорит»