Российские пловцы взяли золото чемпионата мира

Сборная России завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на 400 метров в эстафете.

За российскую команду выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Спортсмены установили рекорд чемпионатов мира в смешанной эстафете.

Серебро в эстафете взяла команда Франции, бронза на счету американцев. © «Петрозаводск говорит»