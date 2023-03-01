Воду отключат завтра в ряде домов Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила горожан об отключении воды 2 марта.

Из сообщения ЕДДС следует, что в четверг с 9 утра холодная вода пропадет в некоторых домах на улицах Гвардейской, Челюскинцев и в пятом Гвардейском переулке. Список зданий, которые останутся без воды, можно посмотреть по ссылке.

Вернуть воду в дома горожан обещают ориентировочно к 20 часам. На подъездах домов размещены объявления о временных неудобствах. // Фото: unsplash.com