Особое внимание при уборке Петрозаводска уделяют лестницам

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают поддерживать порядок на общественных территориях в Петрозаводске. В разных районах города трудятся мобильные бригады, работает техника, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Особое внимание при уборке пешеходной инфраструктуры по-прежнему уделяется лестницам. Спуски обрабатывают противогололедными материалами.

Уборку и посыпку дорожек ведут в парках, на аллеях, бульварах карельской столицы. Территории очищают от снега, мусора, скалывают наледь. Также сотрудники подрядчика трудятся на детских площадках общего пользования.

В мэрии напомнили, что горожане могут пожаловаться на некачественную уборку Петрозаводска в ЕДДС по телефону 051. // Фото администрации Петрозаводска