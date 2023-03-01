Граждан оградили от «лишней» информации о доходах депутатов

Российское законодательство не стоит на месте, подбрасывая россиянам все новые «новеллы». Март 2023 года не стал исключением. Мы сделали подборку важных изменений, которые вносят коррективы в самые разные сферы нашей жизни.

С 1 марта 2023 года российское законодательство запрещает включать в выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) данные о правообладателе. Изменения коснутся сразу нескольких законов — о персональных данных, о госрегистрации недвижимости, о нотариате. Фактически речь идет о том, что вне закона объявлена практика, когда любой гражданин мог получить информацию о владельце того или иного объекта недвижимости. С 1 марта 2023 года информация о том, кто владеет домом, квартирой, дачей, гаражом, будет скрыта от посторонних глаз. Получить ее сможет только сам владелец, если, конечно, он не обратится с заявлением в Россреест, в котором разрешит сообщать о своей недвижимости всем желающим.

Правда, персональные данные по-прежнему смогут получать сотрудники некоторых госорганов, арбитражные управляющие, кадастровые инженеры, если они выполняют работы на данном земельном участке, арендаторы, обладатели сервитутов, супруги, собственники смежных земельных участков. Все остальные смогут получить данные только через нотариуса. Да и то если докажут, причем в письменном виде, необходимость получения подобных знаний о владельце объекта недвижимости. Такими письменными доказательствами могут быть предварительный договор, намерение заявителя обратиться в суд, наличие у гражданина оснований для обращения взыскания на объект недвижимости.

Введение подобных изменений объясняют необходимостью защиты персональных данных. По мнению многих экспертов, закон о закрытии данных из ЕГРН серьезно затруднит жизнь добросовестных граждан, но облегчит ее злоумышленникам.

Депутаты и сенаторы перестанут «светить» свои доходы.

С 1 марта 2023 года вступает в силу закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без персональных данных.

Открытой останется только обобщенная статистическая информация о количестве поданных деклараций и выявленных нарушений. Данные о доходах народных избранников и сенаторов, а также о принадлежащей им собственности, теперь будут скрыты от граждан.

С 1 марта 2023 года граждане и главы крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) получили возможность заключать на пять лет договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. Речь идет о землях сельхозназначения.

Аукционы по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с 1 марта 2023 года должны проводиться только в электронной форме.

В электронный формат переводятся и аукционы на право заключения договоров аренды таких участков. Исключения могут сделать только для территорий, где до сих пор нет интернета. Правила касаются участков, предназначенных для ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), ЛПХ (личное подсобное хозяйство), садоводства и КФХ.

Более жесткий контроль устанавливается к объектам размещения в сфере сельского туризма. С 1 марта 2023 года такие объекты должны быть оснащены аварийным освещением, холодным и горячим водоснабжением, отоплением и системой вентиляции.

С 1 марта 2023 года в силу вступают поправки в Гражданский кодекс, которые определяют земельные участки, здания, сооружения, помещения как недвижимые вещи, а также закрепляют новые правила пользования недвижимым имуществом. В частности, закрепляется правило, что собственник здания, расположенного на чужом земельном участке, может пользоваться земельным участком для доступа к своей недвижимости. Появляется два новых основания для лишения собственника недвижимости, включая отдельные помещения и машиноместа.

Лишиться недвижимости можно при использовании площадей не по назначению, если это приводит к систематическому нарушению прав и интересов соседей.

Например, если квартира на первом этаже используется в качестве магазина, кафе, салона красоты, мини-отеля и так далее. Вторым основанием является небрежное содержание своего имущества, приводящее к разрушению помещения и машиноместа.

Вредные привычки будут обходиться дороже, так как повышаются акцизы на табачные изделия и жидкости для электронных сигарет. По закону с 1 марта до 31 декабря 2023 года акциз на сигареты и папиросы повышается на 2 процента, до 2 603 рублей за тысячу штук, плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 рублей за тысячу штук. Для сравнение: до 1 марта 2023 года акциз составлял 2 552 рубля за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 467 рублей за тысячу штук. Сразу на 10,6 процента повышается акциз на жидкости для вейпов и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания.

С 1 марта 2023 года начнётся маркировка велосипедов и велосипедных рам. К тому же все участники оборота упакованной питьевой воды будут обязаны передавать сведения о розничной продаже через онлайн-кассы. С марта начинается обязательная регистрация никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина в системе маркировки.

Есть изменения и в сфере трудовых отношений. С марта 2023 года доставка вахтовиков от пункта сбора до места проведения работ и обратно должна осуществляться за счет работодателя. Одновременно оплачивать проезд или компенсировать затраты на билеты работодатель не обязан.

С 1 марта 2023 года в Правила дорожного движения (ПДД) попадают так называемые средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, а также сегвеи, электроскейтборды.

Перемещаться на них разрешено со скоростью не более 25 километров в час, а массу самых устройств ограничили 35 килограммами.

Теперь правила дорожного движения и ответственность за их нарушение будет распространяться и на владельце средств индивидуальной мобильности. Перевозка пассажиров на мопедах и скутерах запрещается абсолютно во всех случаях.

С 1 марта 2023 года изменится дизайн водительских прав, с оборотной стороны которых исчезнет штрихкод. Его планировали использовать для оперативного выявления поддельных удостоверений, но инспекторов так и не смогли обеспечить специальными терминалами, считывающими эти штрихкоды. Видимо, надежда обзавестись такими устройствами в обозримой перспективе вообще не просматривается, так что от бессмысленных штрихкодов решили отказаться.

С 1 марта 2023 года вступают в силу правила, согласно которым водителям с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений запрещено работать в общественном транспорте и такси. Водители, работающие на предприятиях общественного транспорта, а также таксисты обязаны до 1 сентября 2023 года предоставить работодателям соответствующие справки. Если справку об отсутствии судимости работник не предоставит, его должны будут уволить.

В ПДД появится ряд знаков и табличек: знаки "Движение автобусов запрещено", "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", а также таблички "Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности" и "Зарядка электромобилей". Вводятся комбинированные дорожные знаки, объединяющие знак "Парковка" с табличкой "Платные услуги" или "Инвалиды".

В марте 2023 года официально узаконят применение световой секции для светофоров в виде силуэта пешехода или велосипедиста и стрелки с мигающим сигналом белого цвета. Она предупреждает о том, что на пешеходном переходе включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам или велосипедистам.

С 1 марта 2023 года в России вступает в силу новый закон о побочных продуктах животноводства. Теперь навоз и помет можно будет использовать в качестве удобрений. До этого аграрии были приравнены к операторам по обращению с отходами, сельскохозяйственные поля - к мусорным полигонам, а навоз - к отходам. Побочные продукты животноводства можно будет отражать в бухгалтерском и налоговом учете. Для этого в законе предусмотрена возможность получить право собственности на эти продукты. Но, если при обращении с навозом и пометом будут выявлены нарушения, их снова будут признавать отходами, а нарушителей штрафовать.