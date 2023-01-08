Государство засекретит данные о владельцах недвижимости

Текст и фото: Антонина Кябелева

С 1 марта 2023 года в России изменится порядок получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом на пресс-конференции 28 декабря 2022 года рассказала заместитель руководителя управления Росреестра по РК Татьяна Полякова.

Привычная практика, когда любой гражданин мог получить информацию о владельце того или иного объекта недвижимости, скоро окажется вне закона. Начиная с марта 2023 года, информация о том, кто владеет квартирой, дачей, гаражом или земельным участком, будет скрыта. Получить ее сможет только сам владелец. Если, конечно, гражданин не обратится в Росреестр с отдельным заявлением, в котором разрешит раскрывать информацию о принадлежащих ему объектах недвижимости третьим лицам.

Формально все это делается для защиты персональных данных, так сказать, «от несанкционированного доступа неограниченного круга лиц».

«Концепция защиты персональных данных, которая с каждым годом все серьезнее и серьезнее становится, привела к тому, что такую информацию об объекте любое лицо сможет получить только в том случае, если правообладатель напишет заявление»,

- отметила Полякова.

Правда, персональные данным по-прежнему смогут получать сотрудники некоторых госорганов, арбитражные управляющие, кадастровые инженеры, если они выполняют работы на данном земельном участке, арендаторы, обладатели сервитутов, супруги, собственники смежных земельных участков.

Все остальные смогут получить данные только через нотариауса. Да и то если докажут, причем в письменном виде, необходимость получения подобных знаний о владельце объекта недвижимости. Такими письменными доказательствами могут быть предварительный договор, намерение заявителя обратиться в суд, наличие у гражданина оснований для обращение взыскания на объект недвижимости.

Учитывая, что персональные данные граждан текут бурной рекой из самых различных источников, сомнительно, чтобы главной целью нового закона была защита персональной информации. Зато нетрудно предположить, насколько удобен новый закон для коррумпированных чиновников, нечестных сотрудников правоохранительных органов, заплывших сомнительным «жирком» народных избранников, их родственников, имеющих низкие доходы и роскошную недвижимость.

С другой стороны, новое законодательство может открыть небывалый простор для фантазии всевозможных мошенников. Как добропорядочному гражданину проверить, кому в реальности принадлежит выставленная на продажу квартира, дом, дача или участок? Имеются ли обременения, зарегистрированы ли несовершеннолетние дети, есть ли у них права на недвижимость? Получается, что сначала придется заключать предварительный договор с непонятным гражданином, платить деньги нотариусу и надеяться, что все обойдется? На этом непростом пути можно легко угодить в ловко расставленный капкан.

По мнению многих экспертов, закон о закрытии данных из ЕГРН серьезно затруднит жизнь добросовестных граждан, но облегчит ее злоумышленникам. Тем более, что и сейчас существуют механизмы защиты прав собственников от мошеннических действий. К примеру, гражданин может запретить любые действия с его собственностью без его личного участия.

Татьяна Полякова не считает, что засекречивание данных ЕГРН вызовет всплеск мошенничества:

«Нужно посмотреть, как эта норма будет реализована в реальности».

По ее мнению, «уйдет праздный интерес». Она сказала, что количество заказываемых выписок из ЕГРН несопоставимо с числом учетно-регистрационных действий. За год в Карелии совершено около 110 тысяч регистрационных действий, а количество выписок составляет порядка 1,5 миллиона.

Полякова отметила, что придуман целый механизм того, как убедиться, что продавец является собственником того, что он пытается продать.

«Самое простое — это вместе с ним заказать актуальную выписку. Если продавец заинтересован, чтобы продать эту квартиру, он закажет свежую выписку, и там будут все персональные данные»,

- отметила заместитель руководителя карельского управления.

По ее словам, если продавец откажется это делать — это повод для сомнений в чистоте его намерений. За дополнительную плату данные можно получить через нотариуса, имея предварительный договор.

Учитывая, сколько в России наивных граждан, готовых по телефону предоставить полную информацию о своей банковской карте, я бы не была столь уверена в том, что закрытие данных не обернется против обычных россиян.

Еще один немаловажный нюанс: с 29 июня 2022 года Росреестр перешел на безбумажный документооборот. Не секрет, что раньше гражданин, оформивший право собственности на объект недвижимости, получал "гербовое" свидетельство с печатью и подписью. Сейчас документы гражданин получает в электронном виде.

Татьяна Полякова сообщила, что теперь в Росреестр нельзя обратиться по почте за государственной регистрацией или кадастровым учетом. Остались следующие варианты: через посещение многофункционального центра, подать документы в электронном виде через портал Росреестра или другие программы. У жителей небольших населенных пунктов, где нет устойчивого интернета, остался единственный шанс — дождаться выездного приема граждан.

С 1 января 2023 года завершается процесс реорганизации публично-правовой компании «Роскадастр», которая создается на базе Федеральной кадастровой палаты Росреестра, Центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, АО «Роскартография», АО «Ростехинвентаризация».

ППК «Роскадастр» займется внесением в ЕГРН сведений о границах, геодезической и картографической деятельностью, выполнением кадастровых, землеустроительных, научно-исследовательских работ, обслуживанием граждан по приему заявлений на постановку на кадастровый учет объектов недвижимости и регистрацией прав на недвижимость. Компания станет оператором информационных систем Росреестра. Эксперты не раз высказывали мнение, что таким образом в России создается новый монополист в сфере учета недвижимости и землеустроительных работ.