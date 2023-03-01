Женщины из Коломны прибыли в Петрозаводск с целью зачатия ребенка

Прослышав о чудодейственных местах Карелии, Ольга собирает группу женщин и едет в Петрозаводск с целью священного ритуала, призванного даровать ей четвертого ребенка. Она находит на набережной Петрозаводска скульптуру - подарок норвежского города Мо-и-Рана, который украшен цветами чакр, символизирующих любовь и рождение жизни...

Мы называем этот памятник «Место встречи». Но надо честно признать, что названия, данные в идеологически закрепощенные времена, не отражают их реального содержания. Хотя памятники, или, точнее, скульптуры-то изумительные.

Этот музей под открытым небом - гордость Петрозаводска. Что было дальше – смотрите видео.