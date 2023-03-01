Стоимость проезда вырастет в одном из автобусов Петрозаводска

Еще один автобус в Петрозаводске повышает стоимость проезда для пассажиров. Об этом сообщают «Вести Карелии».

С 13 марта за разовый проезд в автобусе №3 в карельской столице придется отдать 45 рублей. Соответствующие объявления появились в салонах автобусов. Таким образом, проезд подорожает сразу на 10 рублей.

Отметим, что «тройка» оставалась одним из самых бюджетных городских маршрутов. В большинстве других автобусов за проезд приходится платить 48-50 рублей уже с 1 января. // Фото: «Петрозаводск говорит»