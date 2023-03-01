Изумрудную свадьбу отметили супруги Громак из Карелии

Супруги Громак из поселка Волома Муезерского района отметили изумрудную свадьбу. Об этом сообщает управление ЗАГС Карелии.

Николай Иванович родом с Украины, а Лима Григорьевна родилась в Белоруссии. Молодые люди познакомились в 1967 году в Воломе, когда Николай Иванович приехал туда в гости к сестре. Лима Григорьевна к тому времени уже жила в Карелии с родителями.

Молодая пара зарегистрировала свой брак в феврале 1968 года. В 1971 году в семье появился первенец - сын Владимир, а через семь лет родился второй сын - Сергей.

Сейчас у Николая Ивановича и Лимы Григорьевны три внука, две внучки и одна правнучка. Именно дети и внуки и организовали для юбиляров празднование их изумрудной свадьбы. // Фото управления ЗАГС по РК