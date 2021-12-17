Водителям в Петрозаводске напомнили о запрете стоянки на набережной

Останавливаться на набережной Ла-Рошель по средам запрещено. Об этом автолюбителям напомнили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Здесь установили знаки «Стоянка запрещена» и информационные таблички. За нарушение водителей будут штрафовать.

В ГИБДД уточнили, что кроме эвакуации на специализированную стоянку автомобилистов за парковку в запрещенном месте ждет штраф в сумме полутора тысяч рублей. // Фото: источник