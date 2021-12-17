17 декабря 2021, 13:27
Водителям в Петрозаводске напомнили о запрете стоянки на набережной
За парковку автомобилей на Ла-Рошель в определенный день водителям грозит штраф
Останавливаться на набережной Ла-Рошель по средам запрещено. Об этом автолюбителям напомнили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Здесь установили знаки «Стоянка запрещена» и информационные таблички. За нарушение водителей будут штрафовать.
В ГИБДД уточнили, что кроме эвакуации на специализированную стоянку автомобилистов за парковку в запрещенном месте ждет штраф в сумме полутора тысяч рублей. // Фото: источник