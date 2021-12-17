Центризбирком Карелии приступил к работе

Текст: Юлия Измайлова

Вчера в Петрозаводске состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в обновленном составе. Комиссия избрала председателя ЦИК, его заместителя и секретаря комиссии.

В соответствии с законом на своем первом заседании ЦИК должна избрать из своего состава руководителей комиссии – это председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии. К слову, это три должностных лица ЦИК, которые работают на освобожденной (платной) основе. Остальные члены комиссии исполняют свои обязанности, так сказать, на общественных началах. Всего в составе ЦИК Карелии – четырнадцать человек. Они на паритетных началах назначаются исполнительной и законодательной властями республики, обеспечено также равное представительство в ЦИК политических партий, представленных в региональном парламенте. Руководители комиссии определяются тайным голосованием ее членов.

Строго говоря, с открытием первого заседания начинается и срок полномочий всех членов ЦИК, и сегодня они получили свои служебные удостоверения.

Член Центризбиркома России Игорь Борисов, принимавший участие в заседании по видеоконференцсвязи, озвучил рекомендацию ЦИК РФ по кандидатуре председателя карельского избиркома. Кандидатура ни для кого не стала сюрпризом: на эту должность вновь был рекомендован Алексей Бахилин. Мотивируя этот выбор, член ЦИК России охарактеризовал Бахилина как человека высокопрофессионального, имеющего за плечами опыт успешного, бесконфликтного проведения множества избирательных кампаний, показавшего себя в ряде сложных ситуаций.

Именно кандидатура Алексея Бахилина и была включена в бюллетень для тайного голосования. В результате выборов он был избран единогласно.

Точно так же, без разногласий, члены комиссии избрали заместителем председателя ЦИК Олега Кондрашова, а секретарем ЦИК – Григория Футрика. Все трое работали на этих должностях в прежнем составе комиссии, опыта и понимания тонкостей избирательного процесса им не занимать. Стабильность руководства ЦИК, как можно ожидать, обеспечит и хорошую преемственность в работе комиссии, в известной степени страхует всех нас от неожиданностей.

Руководителей ЦИК Карелии поздравили присутствовавшие на заседании председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, Главный федеральный инспектор по Республике Карелия Иван Сивин и заместитель Главы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков.

В своем первом после избрания выступлении председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин отметил высокий профессионализм членов комиссии, который является залогом успешных выборов всех уровней. В частности, он сообщил, что состав комиссии в этот раз обновился на треть, и в ней осталось много людей, уже имеющих большой опыт. Кроме прочего, Бахилин заметил, что в новом составе комиссии из 14 человек 9 имеют высшее юридическое образование, в их числе также 4 человека, имеющие звание «Заслуженный юрист Республики Карелия» и 3 кандидата юридических наук. По мнению Бахилина, это обеспечит самый высокий профессиональный уровень всех принимаемых комиссией решений.

Он также отметил, что в будущей работе сосредоточится на повышении профессионального уровня самого важного звена – участковых избирательных комиссий. Обучение членов участковых комиссий он рассчитывает проводить при содействии руководства республики.

Работа ЦИК Карелии, может быть, не всегда видна обществу, но ее роль в обеспечении политической и социальной стабильности огромна. И если оглянуться назад, то надо отметить, что в Карелии никогда не было каких-то резонансных и массовых нарушений в ходе избирательных кампаний и связанных с этим публичных скандалов. Это, в первую очередь, заслуга ЦИК.

За последние пять лет ЦИК Карелии организовала и провела ряд важнейших избирательных кампаний. Это и выборы Главы Карелии в 2017 году, и выборы Президента России в 2018 году, и выборы депутатов Госдумы и ЗС РК в 2021 году, а также 376 выборов муниципального уровня. Серьезных претензий к работе ЦИК не было и нет. Работу комиссии и ее умение быстро устранять и решать возникающие конфликты высоко оценивают и политические партии, работающие в Карелии. И власть, и оппозиция заинтересованы в том, чтобы так было и дальше.

Нынешний состав ЦИК Карелии избран на пять лет, до 2026 года. В частности, именно эта комиссия будет организовывать и проводить очередные выборы Главы Карелии.