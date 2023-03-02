02 марта 2023, 10:09
Водителя неисправного грузовика наказали в Петрозаводске
Профилактическое мероприятие «Грузовой автомобиль» прошло в карельской столице
Техническое состояние грузовиков проверили 1 марта на улицах Петрозаводска. Одного водителя привлекли к административной ответственности, сообщили в Госавтоинспекции.
В ходе рейда «Безопасный грузовой автомобиль» следили также за наличием путевой документации, легальностью перевозок, использованием тахографов, соблюдение водителями ПДД.
Один грузовик оказался технически неисправным. В отношении водителя составили административный протокол. Он устранил нарушение на месте - демонтировал светодиодную балку. // фото: ГИБДД Петрозаводска/ВКонтакте