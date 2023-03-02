Водителя неисправного грузовика наказали в Петрозаводске

Техническое состояние грузовиков проверили 1 марта на улицах Петрозаводска. Одного водителя привлекли к административной ответственности, сообщили в Госавтоинспекции.

В ходе рейда «Безопасный грузовой автомобиль» следили также за наличием путевой документации, легальностью перевозок, использованием тахографов, соблюдение водителями ПДД.

Один грузовик оказался технически неисправным. В отношении водителя составили административный протокол. Он устранил нарушение на месте - демонтировал светодиодную балку. // фото: ГИБДД Петрозаводска/ВКонтакте