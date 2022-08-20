20 августа 2022, 11:36
Водители в Карелии массово ездят без прав и попадают в ДТП
На дорогах республики произошли десятки аварий с участием автомобилистов без прав
На дорогах Карелии с начала текущего года произошла 31 авария, в которых участвовали не имеющие прав управления водители. Об этом сообщили в ГИБДД региона.
Одного такого нарушителя вечером 19 августа поймали в Прионежском районе. Мужчина сел за руль Volkswagen, не имея водительского удостоверения.
Нарушителя привлекли к административной ответственности, он заплатит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. // Фото: ГИБДД Карелии