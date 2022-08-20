Водители в Карелии массово ездят без прав и попадают в ДТП

На дорогах Карелии с начала текущего года произошла 31 авария, в которых участвовали не имеющие прав управления водители. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

Одного такого нарушителя вечером 19 августа поймали в Прионежском районе. Мужчина сел за руль Volkswagen, не имея водительского удостоверения.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, он заплатит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. // Фото: ГИБДД Карелии