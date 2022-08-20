Подозреваемого в совершении преступлений ищут в Карелии

Сотрудники уголовного розыска в Кондопожском районе устанавливают местонахождение человека, попавшего в кадр камеры видеонаблюдения. Запись опубликовало МВД Карелии.

Полицейские полагают, что этот мужчина может оказаться причастным к совершению преступлений.

Всех, кому что-то известно о его личности и местонахождении, полиция просит сообщить по номеру: 8 953 529 98 86. Конфиденциальность гарантируется. // Фото, видео: МВД Карелии