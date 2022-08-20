Мужчина в Карелии пробил голову родственнице стеклянной стопкой

Жительница поселка в Медвежьегорском районе пострадала в ходе ссоры с родственником. Об этом стражи порядка узнали от врачей, к которым обратилась за помощью женщина, сообщили в МВД Карелии.

Она пришла с ушибленной раной головы, медики сообщили об инциденте полицейским. К пациентке пришел участковый и расспросил ее. Оказалось, женщина зашла к своему родственнику домой. Она намеревалась решить имущественный вопрос.

Но к согласию родные не пришли, поссорились, мужчина схватил стоявшую на столе стеклянную стопку и бросил в гостью.

Ранее 33-летнего сельчанина уже привлекали к административной ответственности за побои. Теперь возбудили уголовное дело. // Фото: pxhere.com