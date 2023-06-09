Водитель без прав в Олонецком районе лишился автомобиля

Инспекторы ДПС остановили автомобилиста в Олонецком районе и переместили его машину на штрафстоянку. Мужчина сел за руль, не имея водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Водителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

С начала этого года в Карелии отстранили от управления уже порядка 700 водителей без прав. // фото: ГИБДД Карелии