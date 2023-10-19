Водитель автобуса грубо нарушил правила в центре Петрозаводска

Водитель автобуса в очередной раз грубо нарушает правила дорожного движения в центре Петрозаводска. Соответствующий ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как автобус едет по улице Кирова в сторону проспекта Ленина. При этом водитель, не желая стоять в пробке, объезжает ее по встречной полосе, миновав при этом двойную сплошную.

«Такое ощущение, что они испытывают город на терпеливость», - прокомментировал ролик один из читателей паблика. // Фото: скриншот видео vk.com/podsluchano_voditeli_ptz