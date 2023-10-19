19 октября 2023, 21:01
Водитель автобуса грубо нарушил правила в центре Петрозаводска
Очередной автохам за рулем общественного транспорта попал на видео
Водитель автобуса в очередной раз грубо нарушает правила дорожного движения в центре Петрозаводска. Соответствующий ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
На кадрах видно, как автобус едет по улице Кирова в сторону проспекта Ленина. При этом водитель, не желая стоять в пробке, объезжает ее по встречной полосе, миновав при этом двойную сплошную.
«Такое ощущение, что они испытывают город на терпеливость», - прокомментировал ролик один из читателей паблика. // Фото: скриншот видео vk.com/podsluchano_voditeli_ptz